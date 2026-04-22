Visite du Vignoble Brana et dégustation Vignoble Brana Ispoure

Ispoure

Visite du Vignoble Brana et dégustation

Vignoble Brana 221 Chemin Brana Ispoure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-07 11:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Depuis 1897, la Maison BRANA fait rayonner l’âme du Pays Basque à travers des vins et des spiritueux d’exception.

A Ispoure, visitez le vignoble et le chai, où sont produits nos vins AOP Irouléguy, puis profitez d’une dégustation.

Entez dans les coulisses du vignoble BRANA et vivez une expérience privilégiée. La visite guidée offre un accès direct aux chai et aux zones de production pour comprendre comment naissent nos vins. Cette découverte sensorielle et expérientielle est aussi une rencontre humaine celle d’une maison basque, de son histoire et des équipes qui perpétuent un savoir-faire artisanal. La visite se conclut par une dégustation avec la possibilité d’acheter directement les produits sur place. .

Vignoble Brana 221 Chemin Brana Ispoure 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 49 23 98 osses@brana.fr

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English : Visite du Vignoble Brana et dégustation

L’événement Visite du Vignoble Brana et dégustation Ispoure a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Pays Basque