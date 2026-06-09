Visite du vignoble Maxime Pinard Route D 273E1 La Brée-les-Bains
Visite du vignoble Maxime Pinard Route D 273E1 La Brée-les-Bains jeudi 2 juillet 2026.
La Brée-les-Bains
Visite du vignoble Maxime Pinard
Route D 273E1 Les Alletières La Brée-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-02 15:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-07-02
Découvrez les coulisses du vignoble familial au cours d’une visite dégustation !
.
Route D 273E1 Les Alletières La Brée-les-Bains 17840 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 29 67 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visit the Maxime Pinard vineyard
Take a behind-the-scenes tour of the family vineyard and enjoy a tasting!
L’événement Visite du vignoble Maxime Pinard La Brée-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
À voir aussi à La Brée-les-Bains (Charente-Maritime)
- Conférence Le Ring de Wagner Auditorium La Brée-les-Bains 20 juin 2026
- Concert Amateurs ABAO Fête de la Musique à La Brée rue des Acacias La Brée-les-Bains 21 juin 2026
- Journées du patrimoine de pays et des moulins Route du Moulin La Brée-les-Bains 27 juin 2026
- Visites flash du Moulin de La Brée, Moulin de La Brée, La Brée-les-Bains 27 juin 2026
- Spectacle « La cuisine des auteurs », Moulin de La Brée, La Brée-les-Bains 27 juin 2026