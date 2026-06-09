Visite du vignoble Maxime Pinard Route D 273E1 La Brée-les-Bains jeudi 2 juillet 2026.

La Brée-les-Bains

Visite du vignoble Maxime Pinard

Route D 273E1 Les Alletières La Brée-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-02 15:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-07-02

Découvrez les coulisses du vignoble familial au cours d’une visite dégustation !

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Route D 273E1 Les Alletières La Brée-les-Bains 17840 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 29 67 52

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English : Visit the Maxime Pinard vineyard

Take a behind-the-scenes tour of the family vineyard and enjoy a tasting!

L’événement Visite du vignoble Maxime Pinard La Brée-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes