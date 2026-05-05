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Visite du village d’Asnière en Montagne Asnières-en-Montagne

Visite du village d’Asnière en Montagne Asnières-en-Montagne dimanche 23 août 2026.

Adresse : église d'Asnière-en-Montagne

Ville : 21500 Asnières-en-Montagne

Département : Côte-d'Or

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Asnières-en-Montagne

Visite du village d’Asnière en Montagne

église d’Asnière-en-Montagne Asnières-en-Montagne Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:30:00
fin : 2026-08-23 12:00:00

Date(s) :
2026-08-23

Au milieu de la forêt, une grande clairière cultivée, des villageois qui savent travailler la pierre, un maquis de la Résistance, une abbesse scandaleuse et son abbaye en ruines… et enfin la silhouette féérique du château de Rochefort ! La visite se conclura par une rencontre avec l’accueillante association des Clefs de Rochefort, active depuis plus de 20 ans sur le site.   .

église d’Asnière-en-Montagne Asnières-en-Montagne 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 53 81  ot.montbard@gmail.com

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English : Visite du village d’Asnière en Montagne

L’événement Visite du village d’Asnière en Montagne Asnières-en-Montagne a été mis à jour le 2026-05-05 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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