Visite du village d’Availles-Limouzine Place des anciens combattants Availles-Limouzine jeudi 16 avril 2026.
Place des anciens combattants 6 Rue Principale Availles-Limouzine Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
2026-04-16
Remontez le temps au cœur d’un village pittoresque. Guidés par Yveline Charlanne, découvrez Availles-Limouzine, entre bocage de la vallée de la Vienne, vieilles portes et maisons médiévales pleines de charme.
Balade de 3 km.
Prévoir de bonnes chaussures. .
Place des anciens combattants 6 Rue Principale Availles-Limouzine 86460 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com
