Visite du village d’Availles-Limouzine Place des anciens combattants Availles-Limouzine

Visite du village d’Availles-Limouzine

Place des anciens combattants 6 Rue Principale Availles-Limouzine Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Remontez le temps au cœur d’un village pittoresque. Guidés par Yveline Charlanne, découvrez Availles-Limouzine, entre bocage de la vallée de la Vienne, vieilles portes et maisons médiévales pleines de charme.

Balade de 3 km.

Prévoir de bonnes chaussures. .

Place des anciens combattants 6 Rue Principale Availles-Limouzine 86460 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite du village d’Availles-Limouzine

L’événement Visite du village d’Availles-Limouzine Availles-Limouzine a été mis à jour le 2026-02-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne