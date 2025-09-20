Visite du village de Bez Bez-et-Esparon Bez-et-Esparon

Visite du village de Bez Bez-et-Esparon Bez-et-Esparon samedi 20 septembre 2025.

Visite du village de Bez Samedi 20 septembre, 16h30 Bez-et-Esparon Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Cette visite du village de Bez-et-Esparon réunit petits et grands, anciens et nouveaux venus pour une (re)découverte du patrimoine du village, (patrimoine bâti et mémoire industrielle, notamment ancienne voie de chemin de fer).

Atttention : la première partie de l’intervention, une présentation générale, est accessible à tous les publics. En revanche, le parcours des rues du village peut être difficile pour les personnes à mobilité réduite. En effet, le site cévenol est escarpé.

Bez-et-Esparon 30120 Bez-et-Esparon Bez-et-Esparon 30120 Gard Occitanie +33 6 22 67 52 82 http://www.facebook.com/lecturesalabelleetoile/ Visite de la commune de Bez-et-Esparon, L’église du 12ème siècle, le Pont du 17ème-18ème siècle, le Viaduc métallique. Repérage des anciens sites de filatures et bonneteries. Parking à l’entrée du village et sur la place de la Mairie

Cette visite du village de Bez-et-Esparon réunit petits et grands, anciens et nouveaux venus pour une (re)découverte du patrimoine du village, (patrimoine bâti et mémoire industrielle, notamment voie…

© Fabienne Sartori