Visite du village de jardin en jardin Église Saint-Georges Ressons-le-Long

Visite du village de jardin en jardin Dimanche 21 septembre, 10h00 Église Saint-Georges

2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T12:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T12:+

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, Mathieu vous propose de partir à la découverte des jardins généreux du village.

Les jardins du curé, du lavoir, du Petit Prince ainsi que les jardungles émerveilleront tous vos sens

RDV à 10h devant la mairie le dimanche 21 septembre pour une balade commentée d’environ 1h30 / 2h.

Église Saint-Georges 2 rue de l’Eglise – 02290 Ressons-le-Long Ressons-le-Long 02290 Aisne Hauts-de-France 03 23 74 27 20 http://ressonslelong.fr L’église de Ressons-le-Long, placée sous le patronage de Saint-Georges, est l’une des plus anciennes du Soissonnais, puisqu’elle date de la fin du XIe s. Son plan, que dessine une croix latine, comprend une nef, deux collatéraux, un transept et un chœur carré. C’est le plus ancien exemple de chevet plat encore intact dans le Soissonnais, car les architectes n’élevèrent des absides de ce genre qu’au XIIème siècle.

N. Rébérot