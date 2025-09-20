Visite du village de Plombières-lès-Dijon Place de la Mairie Plombières-lès-Dijon

Sur inscription par téléphone auprès de Mme Trossat.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la commune de Plombières-lès-Dijon ouvrira ses portes pour mettre en valeur son histoire et ses richesses locales. Les visiteurs pourront découvrir le patrimoine architectural, avec ses maisons anciennes.

Place de la Mairie, 21370 Plombières-lès-Dijon, Côte-d'Or, Bourgogne-Franche-Comté
Téléphone : 06 56 81 61 23

Journées européennes du patrimoine 2025

© Mairie de Plombières-lès-Dijon