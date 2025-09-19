Visite du village de Roussillon le 19 et 21 septembre ôkhra – écomusée de l’ocre – usine d’ocre Camille Mathieu Roussillon

Visite du village de Roussillon le 19 et 21 septembre 19 et 21 septembre ôkhra – écomusée de l’ocre – usine d’ocre Camille Mathieu Vaucluse

A l’occasion des Journées du Patrimoine, plongez le vendredi 19 (14h30) et le dimanche 21 septembre (10h), au cœur de Roussillon, pour une visite guidée d’une heure. Ayant cette année pour thème l’architecture, vous comprendrez quels matériaux façonnent ces maisons si uniques. Les maisons se parent de badigeons et d’enduits naturels aux teintes chaudes au pigment directement issu des anciennes carrières d’ocre régionales. Entre patrimoine local, savoir-faire traditionnel et harmonie avec le paysage, partez à la découverte d’un village où chaque teinte témoigne de l’histoire. Le départ de la visite se fait près du wagonnet dans la montée du Sentier des Ocres. La visite est gratuite, et aucune réservation n’est nécessaire.

ôkhra – écomusée de l’ocre – usine d’ocre Camille Mathieu 84220 Roussillon Roussillon 84220 Clavaillan Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 90 05 66 69 http://www.okhra.com http://okhra.couleur En 2020, le Conservatoire des ocres devient l’écomusée de l’ocre. Ouvert au public en 1995, l’ancienne usine d’ocre Camille Mathieu, propriété de la commune de Roussillon est gérée par la coopérative ôkhra. Elle propose de découvrir l’histoire géologique et industrielle de l’ocre, ainsi que les savoir-faire de la couleur et des peintures naturelles sous forme de visites accompagnées et des ateliers ouverts à tous. Départementale 104, parking, ligne de bus n°17

