Visite du village de Trèves, Eglise Saint-Aubin de Trèves, Chênehutte-Trèves-Cunault

Informations pratiques

Visite du village de Trèves Dimanche 20 septembre, 14h30 Eglise Saint-Aubin de Trèves Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Rendez-vous devant l’église pour une visite commentée par l’association Tourisme & Culture de Chênehutte-Trèves-Cunault.

Eglise Saint-Aubin de Trèves Bourg de Trèves, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Chênehutte-Trèves-Cunault 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire Pays de la Loire Église romane du 11e s. avec bénitier en porphyre sculpté du 12e s. Gisant de Robert le Maçon. Clocher du 13e s.

Rendez-vous devant l’église pour une visite commentée par l’association Tourisme & Culture de Chênehutte-Trèves-Cunault.

© Illustration Jean Leblanc – Ministère de la Culture