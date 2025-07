Visite du village de Trèves Trèves Gennes-Val-de-Loire

Visite du village de Trèves

Trèves 1 Rue d’Enghien Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Début : 2025-09-21

2025-09-21

Rendez-vous devant l’église pour une visite commentée par l’Association Tourisme et Culture de Chênehutte-Trèves-Cunault.

Trèves 1 Rue d’Enghien Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 67 92 55 ctctourismetculture@laposte.net

English :

Meet in front of the church for a guided tour led by the Association Tourisme et Culture de Chênehutte-Trèves-Cunault.

German :

Treffpunkt vor der Kirche für eine kommentierte Besichtigung durch die Association Tourisme et Culture de Chênehutte-Trèves-Cunault.

Italiano :

Ritrovo davanti alla chiesa per una visita guidata a cura dell’Association Tourisme et Culture de Chênehutte-Trèves-Cunault.

Espanol :

Encuentro frente a la iglesia para una visita guiada por la Association Tourisme et Culture de Chênehutte-Trèves-Cunault.

L’événement Visite du village de Trèves Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2025-07-21 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME