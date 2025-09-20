Visite du village de Zonza Musée de la Résistance corse – Zonza Zonza

Visite du village de Zonza Musée de la Résistance corse – Zonza Zonza samedi 20 septembre 2025.

Visite du village de Zonza Samedi 20 septembre, 10h00, 14h30 Musée de la Résistance corse – Zonza Corse-du-Sud

Visite en autonomie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Découvrez le cœur du village de Zonza et observez ses particularités architecturales.

Récupérez votre carnet d’aventure au Musée de la Résistance, et partez en famille ou entre amis pour environ 1h de balade à travers les ruelles de la commune.

Musée de la Résistance corse – Zonza Zonza Zonza Corse-du-Sud Corse 04 95 71 48 99 A sfida patrimuniale :

Venez découvrir notre village de montagne à travers des énigmes et un jeu de piste, culture, histoire, toponymie. Un parcours riche, ludique, sportif et varié !

Épreuves photos, épreuve tactile, la faune et la flore ne sont pas oubliées !

Dès 7 ans. À faire en famille et entre amis !

Découvrez le cœur du village de Zonza et observez ses particularités architecturales.

G. Gibert-Marchi / Zonza Santa Lucia Turisimu