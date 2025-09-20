Visite du village d’Issy-L’Évêque Place du champ de foire Issy-l’Évêque

Accès libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite commentée d’Issy-L’Évêque, village rural du Sud Morvan riche d’un patrimoine remarquable (église romane Saint-Jacques-le-Majeur, jardin des remparts, glacière du chateau de Montrifaut, etc.). Issy-L’Évêque est aussi le lieu où vécut l’écrivaine Irène Némirovsky, auteur notamment de Suite française, avant d’être déportée. Deux sentiers littéraires dans le village et ses alentours lui rendent hommage.

Place du champ de foire 71760 Issy-l'Évêque Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Parking sur place.

© Association Mémoire et patrimoine issyquois