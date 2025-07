Visite du village du Coudray-Macouard Le Coudray-Macouard

Visite du village du Coudray-Macouard Le Coudray-Macouard samedi 20 septembre 2025.

Visite du village du Coudray-Macouard

Départ place de la Douve

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Forte de son label Petite cité de caractère, Le Coudray-Macouard invite les visiteurs à venir (re) découvrir ce beau village aux ruelles fleuries et au patrimoine exceptionnel avec les vestiges de son enceinte fortifiée et ses belles demeures.

Rendez-vous place de la Douve pour les visites guidées du village par l’association du patrimoine du Coudray.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 Visite guidée à partir de 15h. .

Départ place de la Douve Le Coudray-Macouard 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 67 98 10 mairie-de-coudray-macouard@wanadoo.fr

English :

Le Coudray-Macouard has been awarded the « Petite cité de caractère » label, inviting visitors to come and (re) discover this beautiful village with its narrow flower-lined streets and exceptional heritage, including the remains of its fortified walls and its beautiful residences.

German :

Le Coudray-Macouard ist eine kleine Stadt mit Charakter und lädt Besucher dazu ein, dieses schöne Dorf mit seinen blumengeschmückten Gassen und seinem außergewöhnlichen Kulturerbe mit den Überresten seiner Festungsmauer und seinen schönen Herrenhäusern (wieder) zu entdecken.

Italiano :

Le Coudray-Macouard ha ottenuto il marchio « Petite cité de caractère », invitando i visitatori a venire a (ri)scoprire questo bellissimo villaggio con le sue strette strade fiorite e il suo eccezionale patrimonio, tra cui i resti delle sue mura fortificate e le sue belle case.

Espanol :

Le Coudray-Macouard ha sido galardonado con la etiqueta « Petite cité de caractère », que invita a los visitantes a venir y (re)descubrir este hermoso pueblo de estrechas calles floreadas y patrimonio excepcional, incluidos los restos de sus murallas fortificadas y sus hermosas casas.

