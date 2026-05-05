Visite du village d’un forgeron au musée Lou Ferouil, Musée Lou Ferouil, Gilette
Visite du village d’un forgeron au musée Lou Ferouil, Musée Lou Ferouil, Gilette samedi 27 juin 2026.
Visite du village d’un forgeron au musée Lou Ferouil 27 et 28 juin Musée Lou Ferouil Alpes-Maritimes
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00
Le Musée-village Lou Ferouil, situé à Gilette, est un musée en plein air unique en son genre, qui se traverse comme un véritable village ancien reconstitué.
À la conquête d’un idéal du passé, Pierre-Guy Martelly, ferronnier d’art et sculpteur, vous invite à remonter le temps et partage avec passion sa belle époque à lui.
Au fil des rues et des places, admirez les métiers et outils d’autrefois, des véhicules anciens et des échoppes mises en scène.
– Ici, chaque rue raconte un métier, chaque échoppe raconte une histoire –
Dans cette promenade atypique, plusieurs univers se succèdent jusqu’à son point d’orgue : un véritable village Provençal reconstitué en miniature, un hommage poétique au Gilette d’antan. Puis poussez la porte de sa forge traditionnelle pour y découvrir son artisanat d’art.
Entre traditions et émerveillement, cette visite riche en anecdotes Pagnolesque, fait du musée-village Lou Ferouil une expérience immersive et vivante qui en vaut le détour.
Musée Lou Ferouil 3250 ROUTE DE GILETTE 06830 GILETTE Gilette 06830 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0680451208 »}]
Le Musée-village Lou Ferouil est un musée en plein air qui se traverse comme un véritable village ancien. Pierre-Guy Martelly, vous invite à remonter le temps et partage avec passion sa belle époque. patrimoine forge
Musée Lou Ferouil