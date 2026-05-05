Visite du village d’un forgeron au musée Lou Ferouil, Musée Lou Ferouil, Gilette

Visite du village d’un forgeron au musée Lou Ferouil 27 et 28 juin Musée Lou Ferouil Alpes-Maritimes

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00

Le Musée-village Lou Ferouil, situé à Gilette, est un musée en plein air unique en son genre, qui se traverse comme un véritable village ancien reconstitué.

À la conquête d’un idéal du passé, Pierre-Guy Martelly, ferronnier d’art et sculpteur, vous invite à remonter le temps et partage avec passion sa belle époque à lui.

Au fil des rues et des places, admirez les métiers et outils d’autrefois, des véhicules anciens et des échoppes mises en scène.

– Ici, chaque rue raconte un métier, chaque échoppe raconte une histoire –

Dans cette promenade atypique, plusieurs univers se succèdent jusqu’à son point d’orgue : un véritable village Provençal reconstitué en miniature, un hommage poétique au Gilette d’antan. Puis poussez la porte de sa forge traditionnelle pour y découvrir son artisanat d’art.

Entre traditions et émerveillement, cette visite riche en anecdotes Pagnolesque, fait du musée-village Lou Ferouil une expérience immersive et vivante qui en vaut le détour.

Musée Lou Ferouil 3250 ROUTE DE GILETTE 06830 GILETTE Gilette 06830 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0680451208 »}]

Le Musée-village Lou Ferouil est un musée en plein air qui se traverse comme un véritable village ancien. Pierre-Guy Martelly, vous invite à remonter le temps et partage avec passion sa belle époque. patrimoine forge

Musée Lou Ferouil