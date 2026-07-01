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AGENDA · Gergueil

Visite du village et du patrimoine Gergueil

mercredi 26 août 2026 · Gergueil

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
RDV devant la mairie
Ville
21410 Gergueil
Département
Côte-d'Or
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Gergueil

Visite du village et du patrimoine

RDV devant la mairie Gergueil Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 17:00:00
fin : 2026-08-26 18:30:00

Date(s) :
2026-08-26

Qui était Juliette Arbinet ? À partir d’un portrait des archives, nous retracerons son histoire en même temps que celle du village de Gergueil.

De la grange cistercienne aux pavillons contemporains, venez découvrir le centre géographique de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Rdv devant la mairie à 16h45.
Visite limitée à 25 personnes.
Tarif 5€/pers., gratuit -18 ans.   .

RDV devant la mairie Gergueil 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 30  office.tourisme@ouche-montagne.fr

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English : Visite du village et du patrimoine

L’événement Visite du village et du patrimoine Gergueil a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Ouche et Montagne