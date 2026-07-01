Informations pratiques

Gergueil

Visite du village et du patrimoine

RDV devant la mairie Gergueil Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 17:00:00

fin : 2026-08-26 18:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Qui était Juliette Arbinet ? À partir d’un portrait des archives, nous retracerons son histoire en même temps que celle du village de Gergueil.

De la grange cistercienne aux pavillons contemporains, venez découvrir le centre géographique de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Rdv devant la mairie à 16h45.

Visite limitée à 25 personnes.

Tarif 5€/pers., gratuit -18 ans. .

RDV devant la mairie Gergueil 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 30 office.tourisme@ouche-montagne.fr

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English : Visite du village et du patrimoine

L’événement Visite du village et du patrimoine Gergueil a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Ouche et Montagne