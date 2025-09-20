Visite d’un abri anti-aérien de la Seconde guerre mondiale Abri anti-aérien de la Seconde Guerre mondiale Bourg-la-Reine

Visite d'un abri anti-aérien de la Seconde guerre mondiale Abri anti-aérien de la Seconde Guerre mondiale Bourg-la-Reine samedi 20 septembre 2025.

Visite d’un abri anti-aérien de la Seconde guerre mondiale 20 et 21 septembre Abri anti-aérien de la Seconde Guerre mondiale Hauts-de-Seine

Pour des raisons de sécurité, des groupes de 20 personnes seront constitués.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite d’un abri anti-aérien de la Seconde Guerre mondiale.

Découvert en 2015, cet abri a été construit en 1939 pour assurer la protection de la population en cas d’alerte aérienne. Après restauration, une partie de l’abri est proposée à la visite.

Cet abri est un témoignage singulier des conditions de vie des civils pendant la guerre. Construit pour protéger des bombardements les 400 enfants de l’unique école de Bourg-la-Reine, l’abri, qui suit un tracé dit « à crémaillère », se conforme aux préconisations de défense passive édictées dès avant guerre par le gouvernement français : un couloir brisé par des angles droits afin d’atténuer les effets des bombes.

Une exposition support présentant l’histoire de la construction de cet abri et le contexte local précède la visite libre.

Abri anti-aérien de la Seconde Guerre mondiale 14 boulevard Carnot 92340 Bourg-la-Reine Bourg-la-Reine 92340 Hauts-de-Seine Île-de-France

Visite libre

© Ville de Bourg-la-Reine