Visite d’un ancien collège impérial devenu lycée républicain Lycée Raymond-Poincaré Bar-le-Duc

Durée de la visite : 1h30.

Venez (re)découvrir l’architecture et l’histoire du lycée Raymond-Poincaré, sa bibliothèque, sa chapelle ainsi que son espace d’exposition dédié aux outils scientifiques.

Lycée Raymond-Poincaré 1 place Paul Lemagny, 55000 Bar-le-Duc

Construit pour succéder au collège Gilles de Trèves, fondé au XVIᵉ siècle et devenu trop exigu, le « lycée impérial » est inauguré le 26 octobre 1857. Disposés autour d’une cour fermée, les bâtiments peuvent alors accueillir trois cents élèves, des petites classes à la terminale. Agrandi à plusieurs reprises, il regroupe aujourd’hui un lycée et un collège.

Dès le début du XIXᵉ siècle, les élèves sont trop à l’étroit dans les bâtiments du prestigieux collège Gilles de Trèves. Par décret, Napoléon III érige le collège en lycée en 1854, et la construction de nouveaux bâtiments est décidée. Le chantier est confié à l’architecte départemental Charles Démoget, qui donne à l’établissement une architecture très classique, sur un plan quadrangulaire. Dans l’axe du porche, surmonté d’un fronton triangulaire et flanqué de colonnes d’ordre corinthien, se trouve l’ancienne chapelle du lycée.

À partir des années 1950, l’accroissement des effectifs rend nécessaire la construction de nouveaux bâtiments : internat, salles de cours, gymnase et terrains de sport constituent aujourd’hui la cité scolaire Raymond-Poincaré.

Au cours de chaque guerre entre la France et l’Allemagne, le lycée joua un rôle primordial. En 1870, comme pendant la Première Guerre mondiale, le lycée fut occupé par un hôpital militaire. En 1914, l’établissement fut également le siège de l’état-major, tout en continuant à accueillir des élèves. Sous le porche, une plaque honore tous les élèves morts pour la France, notamment au cours de la Grande Guerre.

Depuis sa création, le lycée de Bar-le-Duc a accueilli de nombreux élèves devenus célèbres, dont l’académicien Louis Bertrand, le graveur Paul Lemagny ou le président Raymond Poincaré, dont le lycée prend le nom un an après son décès, en 1935.

