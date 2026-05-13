Virey-le-Grand

Visite d’un apiparc et d’une miellerie

Rue du Défriché Virey-le-Grand Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-21 2026-08-28

Accompagné d’un apiculteur, rendez-vous à l’apiparc situé à Virey-le-Grand pour une visite immersive unique au cœur du rucher.

Puis, direction* la miellerie à Fragnes-la-Loyère pour une dégustation de miel. (*Déplacement en véhicule personnel) .

Rue du Défriché Virey-le-Grand 71530 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 37 97 officedetourisme@achalon.com

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English : Visite d’un apiparc et d’une miellerie

L’événement Visite d’un apiparc et d’une miellerie Virey-le-Grand a été mis à jour le 2026-05-13 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I