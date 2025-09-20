Visite d’un atelier d’artisan verrier Atelier verrier Pierrot la Lune Jonzac

Visite d’un atelier d’artisan verrier Atelier verrier Pierrot la Lune Jonzac samedi 20 septembre 2025.

Visite d’un atelier d’artisan verrier 20 et 21 septembre Atelier verrier Pierrot la Lune Charente-Maritime

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite d’un atelier d’artisan verrier

Pénétrez dans l’univers fascinant du travail du verre en visitant l’atelier d’un artisan verrier.

Vous découvrirez son activité, les différentes étapes de création et les objets uniques façonnés à la main, alliant savoir-faire traditionnel et créativité contemporaine.

Des démonstrations viendront illustrer ses techniques, et vous pourrez échanger librement avec l’artisan pour en apprendre davantage sur ce métier d’art exigeant et passionnant.

Un moment privilégié, entre patrimoine vivant, rencontre et émerveillement.

Atelier verrier Pierrot la Lune 1 rue de la garenne, 17500 Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 07 65 71 52 07 http://pierrot-la-lune.com L’atelier verrier Pierrot la lune vous propose de découvrir des pièces uniques soufflées à la bouche.

Pierre Lafourcade crée sur mesure des pièces d’art de la table grâce à la technique ancestrale du verre soufflé, née au Proche-Orient il y a 1500 ans. Grâce à son souffle, il transforme la pâte de verre en fusion en une bulle. Il peut décliner cette masse rougeoyante en n’importe quelle forme et créer des pièces uniques d’une légèreté et d’un raffinement incomparables.

Des démonstrations régulières ont lieu devant le public (hors période canicule). Des stages d’initiation sont aussi proposés. Parking à proximité.

Présentation de l’activité et des objets créés démonstrations, échanges avec l’artisan.

© OT Jonzac