Informations pratiques

Heiligenstein

Visite d’un atelier de broderie et de personnalisation textile

2 rue simonsbrunne Heiligenstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-19 08:00:00

fin : 2026-11-01 12:00:00

Date(s) :

2026-10-19

Découvrez la broderie et la personnalisation du textile au travers de cette visite et de cet atelier unique. ( Prévoir un textile ( serviette , tee shirt, , ou veste ) Pour la personnalisation(prénom ou un petit mot) )

Découvrez les coulisses de la personnalisation textile lors d’une visite de cet atelier de broderie et de personnalisation textile

Au programme :

• Découverte des différentes machines et techniques de broderie

• Présentation de la création d’un programme de piquage

• Mise en situation avec la préparation et l’installation du textile

• Et pour terminer, personnalisez votre propre textile avec un prénom ou un petit mot 0 .

2 rue simonsbrunne Heiligenstein 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 73 00 commercial@broderieweber.com

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English :

Discover embroidery and textile customization through this tour and one-of-a-kind workshop. (Please bring a piece of clothing—such as a towel, T-shirt, or jacket—to customize with your first name or a short message.)

L’événement Visite d’un atelier de broderie et de personnalisation textile Heiligenstein a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme du pays de Barr