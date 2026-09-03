Visite d’un atelier de broderie et de personnalisation textile Heiligenstein
lundi 19 octobre 2026 · Heiligenstein
Informations pratiques
Heiligenstein
Visite d’un atelier de broderie et de personnalisation textile
2 rue simonsbrunne Heiligenstein Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-19 08:00:00
fin : 2026-11-01 12:00:00
Date(s) :
2026-10-19
Découvrez la broderie et la personnalisation du textile au travers de cette visite et de cet atelier unique. ( Prévoir un textile ( serviette , tee shirt, , ou veste ) Pour la personnalisation(prénom ou un petit mot) )
Découvrez les coulisses de la personnalisation textile lors d’une visite de cet atelier de broderie et de personnalisation textile
Au programme :
• Découverte des différentes machines et techniques de broderie
• Présentation de la création d’un programme de piquage
• Mise en situation avec la préparation et l’installation du textile
• Et pour terminer, personnalisez votre propre textile avec un prénom ou un petit mot 0 .
2 rue simonsbrunne Heiligenstein 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 73 00 commercial@broderieweber.com
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English :
Discover embroidery and textile customization through this tour and one-of-a-kind workshop. (Please bring a piece of clothing—such as a towel, T-shirt, or jacket—to customize with your first name or a short message.)
L’événement Visite d’un atelier de broderie et de personnalisation textile Heiligenstein a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme du pays de Barr
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