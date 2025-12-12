Visite d’un atelier de céramiste Florence Paulet Céramiques Montrol-Sénard

Visite d’un atelier de céramiste

Florence Paulet Céramiques 24 Route de la Coulée Verte Montrol-Sénard Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-04-01

Florence Paulet, céramiste, vous propose une visite guidée de son atelier sur réservation téléphonique pour un minimum de 6 personnes. A l’issue de la visite, vous saurez tout de la création d’une pièce. .

English : Visite d’un atelier de céramiste

