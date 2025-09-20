Visite d’un atelier de joaillerie De Gralie Paris

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Joailliers de tradition familiale depuis 1792, nous vous accueillons pour vous faire découvrir les techniques de joaillerie lors d’une visite guidée de notre atelier situé en plein cœur du Marais. Notre chef d’atelier vous dévoilera tous les secrets de fabrication d’une bague lors d’une démontration et vous présentera ses outils, des plus modernes comme le laser aux plus anciens utilisés en bijouterie depuis plusieurs siècles.

Visite gratuite sur réservation (5 personnes maximum par séance)

Durée : 30-45 minutes

De Gralie 78 rue du Temple 75003 Paris Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France https://de-gralie.fr/ https://www.instagram.com/de_gralie/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-de-latelier-de-joaillerie-journees-europeennes-du-patrimoine »}] Chez De Gralie, nous sommes joailliers de génération en génération depuis 1792. Chacune de nos créations est une pièce unique, fabriquée artisanalement avec attention. Ligne 1 métro Hôtel de Ville

Ligne 11 métro Rambuteau

