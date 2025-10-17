Visite d’un atelier de lutherie Guitares BFG Saint-Loup-sur-Semouse

Visite d’un atelier de lutherie

Guitares BFG 59 Rue Albert Thomas Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône

Début : 2025-10-17 14:30:00

fin : 2025-11-14 16:00:00

2025-10-17 2025-11-14

Dans l’atelier du luthier, découvrez le matériel utilisé ainsi que la façon de procéder pour faire naître ou réparer des instruments.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme (au plus tard la veille du jour de la visite).

RDV à 14h30 à l’atelier Guitares BFG, à Saint Loup sur Semouse. .

Guitares BFG 59 Rue Albert Thomas Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

