Visite d’un atelier de reliure Atelier de reliure de Bastienne de Carrère Rabastens

Visite d’un atelier de reliure 20 et 21 septembre Atelier de reliure de Bastienne de Carrère Tarn

Gratuit. Parking devant l’atelier.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Plongée dans l’art de la reliure

Poussez la porte d’un atelier de reliure et de restauration de livres anciens et découvrez les secrets d’un savoir-faire rare et précieux.

Présentation des étapes de fabrication d’une belle reliure, de la restauration à la finition

Démonstrations sur place

Informations sur les cours proposés :

Reliure pour adultes

Cartonnage d’art pour enfants

Atelier de reliure de Bastienne de Carrère 31 avenue de l’Hermitage, 81800 Rabastens Rabastens 81800 Tarn Occitanie 06 03 99 50 95 L’atelier de reliure de Bastienne de Carrère est situé à Rabastens depuis 2016.

Son métier depuis plus de 20 ans est la reliure et la restauration de livres anciens. Elle relie des livres brochés que les clients lui confient ou réalise la restauration de livres qui ont souffert.

Elle a travaillé pendant plusieurs années chez deux relieurs (Paris et Toulouse) pour ensuite s’installer à son compte depuis 2016. La création de son atelier lui a donné la possibilité de développer une autre activité qui la passionne tout autant : le cartonnage d’art ! Toutes ses réalisations sont créées entièrement à la main en assemblant l’utile et l’esthétique.

Elle propose aussi au sein de l’atelier des cours et des stages de reliure pour débutants comme pour initiés, ainsi que des stages de cartonnage spécifiquement dédiés aux enfants. Facilité de stationnement devant l’atelier, grande visibilité depuis la route.

Journées européennes du patrimoine 2025

© B. de Carrere