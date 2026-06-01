Pipriac

Visite d’un atelier de torréfaction avec Cafée des Vallons

4 Lieu-dit Le Hil Pipriac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Animation dans le cadre des rendez-vous des savoir-faire organisé par l’Office de Tourisme du Pays de Redon

Venez découvrir le savoir-faire de la torréfaction avec Lénaïg Dilasser !

Alias Cafée des Vallons, Lénaïg est présente tous les lundis sur le marché de Redon.

Elle vous propose une expérience unique de découvrir son atelier et l’art de la torréfaction au feu de bois, une méthode traditionnelle et ancestrale. Elle propose également une large gamme de thés et de tisanes (certains accessibles pour les enfants) d’exception qui respectent l’environnement.

Tarif 2,50 € par personnes

Réservation obligatoire auprès de l’office du tourisme, payement sur place en espèces. .

4 Lieu-dit Le Hil Pipriac 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 71 06 04

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English :

L’événement Visite d’un atelier de torréfaction avec Cafée des Vallons Pipriac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT PAYS DE REDON