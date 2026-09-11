Visite d’un atelier de transmission des savoirs classiques et académiques en dessin et peinture., luxaeterna Paris, Paris

Informations pratiques

Visite d’un atelier de transmission des savoirs classiques et académiques en dessin et peinture. Dimanche 20 septembre, 11h00, 13h00, 14h00, 15h00 luxaeterna Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Atelier de transmission des savoirs classiques et académiques en dessin et peinture.

luxaeterna Paris 15 rue de Lappe, 75011 Paris Paris 75011 Quartier de la Roquette Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « adrien.eyraud@gmail.com »}] Atelier de formation artistique au service du patrimoine.

Atelier de transmission des savoirs classiques et académiques en dessin et peinture.

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