Visite d’un atelier d’ébénisterie spécialisé dans le cintrage du bois 598 route d’en Boutanel 81110 Saint Avit Saint-Avit vendredi 19 septembre 2025.

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez découvrir l’intérieur d’un atelier d’ébénisterie où se mêlent techniques ancestrales et modernes, et dont la spécialisation est le cintrage du bois.

Cintrage à chaud, à froid ou à la vapeur, il y en a pour tous les goûts!

©Andrew Hemus