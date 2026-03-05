Visite d’un atelier d’émaillage Dambach-la-Ville
lundi 19 octobre 2026 · Dambach-la-Ville
Informations pratiques
Dambach-la-Ville
Visite d’un atelier d’émaillage
2 rue du vignoble Dambach-la-Ville Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-19 10:00:00
fin : 2026-10-23 12:00:00
Date(s) :
2026-10-19
Découvrez un art peu connu : celui de l’émaillage sur lave. Sonia vous accueille dans son atelier pour vous faire découvrir son savoir-faire. Une occasion unique à ne pas manquer.
Poussez la porte d’un artisanat d’art : celui de l’émaillage sur lave.
Sonia vous y apportera des explications sur la provenance de la pierre utilisée et les techniques d’émaillage.
Un vrai moment d’échange en perspective ! .
2 rue du vignoble Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 6 02 31 95 53 sonia.rinaldi@yahoo.fr
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English :
Discover a little-known art form: lava weaving. Sonia welcomes you to her studio to introduce you to her craft. A unique opportunity you won’t want to miss.
L’événement Visite d’un atelier d’émaillage Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du pays de Barr
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