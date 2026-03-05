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Visite d’un atelier d’émaillage Dambach-la-Ville

lundi 19 octobre 2026 · Dambach-la-Ville

Visite d’un atelier d’émaillage Dambach-la-Ville

Informations pratiques

Début
lundi 19 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
2 rue du vignoble
Ville
67650 Dambach-la-Ville
Département
Bas-Rhin
Tarif

Dambach-la-Ville

Visite d’un atelier d’émaillage

2 rue du vignoble Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-19 10:00:00
fin : 2026-10-23 12:00:00

Date(s) :
2026-10-19

Découvrez un art peu connu : celui de l’émaillage sur lave. Sonia vous accueille dans son atelier pour vous faire découvrir son savoir-faire. Une occasion unique à ne pas manquer.
Poussez la porte d’un artisanat d’art : celui de l’émaillage sur lave.

Sonia vous y apportera des explications sur la provenance de la pierre utilisée et les techniques d’émaillage.

Un vrai moment d’échange en perspective !    .

2 rue du vignoble Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 6 02 31 95 53  sonia.rinaldi@yahoo.fr

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English :

Discover a little-known art form: lava weaving. Sonia welcomes you to her studio to introduce you to her craft. A unique opportunity you won’t want to miss.

L’événement Visite d’un atelier d’émaillage Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du pays de Barr

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