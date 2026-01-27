Visite d’un atelier d’horlogerie ancienne Les Écorces

Visite d’un atelier d’horlogerie ancienne

101 les maisons dessous Les Écorces Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 14:00:00

fin : 2026-02-09 16:00:00

Date(s) :

2026-02-09 2026-02-13 2026-02-16 2026-02-20 2026-02-23 2026-02-27 2026-03-02 2026-03-06

François vous accueille dans son atelier d’horlogerie ancienne. Vous y découvrirez la mesure du temps, les horloges comtoises, les pendules et les montres et aussi l’outillage ancien qui servaient à la fabrication des Garde Temps . Réservation obligatoire. Durée de la visite 1h .

101 les maisons dessous Les Écorces 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 11 88

