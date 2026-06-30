Visite d’un atelier d’horlogerie ancienne Les Écorces
lundi 6 juillet 2026 · Les Écorces
Informations pratiques
Les Écorces
Visite d’un atelier d’horlogerie ancienne
101 les maisons dessous Les Écorces Doubs
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:00:00
fin : 2026-07-13 16:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-14
François vous accueille dans son atelier d’horlogerie ancienne. Vous y découvrirez la mesure du temps, les horloges comtoises, les pendules et les montres et aussi l’outillage ancien qui servaient à la fabrication des Garde Temps . Réservation obligatoire. Durée de la visite 1h .
101 les maisons dessous Les Écorces 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 11 88
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English : Visite d’un atelier d’horlogerie ancienne
L’événement Visite d’un atelier d’horlogerie ancienne Les Écorces a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER