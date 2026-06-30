Informations pratiques

Les Écorces

Visite d’un atelier d’horlogerie ancienne

101 les maisons dessous Les Écorces Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:00:00

fin : 2026-07-13 16:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-14

François vous accueille dans son atelier d’horlogerie ancienne. Vous y découvrirez la mesure du temps, les horloges comtoises, les pendules et les montres et aussi l’outillage ancien qui servaient à la fabrication des Garde Temps . Réservation obligatoire. Durée de la visite 1h .

101 les maisons dessous Les Écorces 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 11 88

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English : Visite d’un atelier d’horlogerie ancienne

L’événement Visite d’un atelier d’horlogerie ancienne Les Écorces a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER