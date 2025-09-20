Visite d’un bâtiment administratif du XIXe siècle Préfecture du Haut-Rhin Colmar

Visite d’un bâtiment administratif du XIXe siècle Samedi 20 septembre, 14h00 Préfecture du Haut-Rhin Haut-Rhin

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Profitez d’une visite guidée de l’édifice qui accueille, depuis son édification au XIXe siècle, le préfet, représentant de l’État dans le département.

L’occasion de découvrir ou redécouvrir, le temps d’une demi-journée, un lieu empreint d’histoire.

Le bâtiment central, flanqué d'une double rangée d'ailes latérales, a été édifié entre 1862 et 1866 sur des plans identiques à ceux de la préfecture de la Haute-Marne. Son architecte, Lefuel, a par ailleurs travaillé pour le Louvre et le château de Fontainebleau.

Le bâtiment accueille des services de la préfecture (salles de réunion, salles de réception, chambre ministérielle), ainsi que les appartements du préfet.

