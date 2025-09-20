Visite d’un bâtiment culturel transfrontalier Art’Rhena Vogelgrun

Visite d’un bâtiment culturel transfrontalier Samedi 20 septembre, 14h00 Art’Rhena European Collectivity of Alsace

Visites d’Art’Rhena à 14h30 en français, à 16h en allemand. Durée : 1h.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Art’Rhena vous ouvre ses portes et vous fait découvrir l’envers du décor! Venez visiter les coulisses d’un théâtre et apprenez-en davantage sur l’histoire et l’architecture de notre beau bâtiment. Pour prolonger cette expérience de manière artistique, nous vous proposons également des ateliers pour danser, chanter, pratiquer l’aquarelle et découvrir la nature ensemble. Une belle occasion de mêler culture, créativité et découverte!

Art’Rhena Île du Rhin, 68600 Vogelgrun Vogelgrun 68600 European Collectivity of Alsace Grand Est 0389719431 https://artrhena.eu/ https://www.instagram.com/art_rhena/ [{« type »: « phone », « value »: « 0389719431 »}] Art’Rhena est le centre culturel transfrontalier de la Communauté de communes Alsace Rhin Brisach. Construit en 2021 sur l’Île du Rhin, entre Neuf-Brisach et Breisach-am-Rhein, il propose à un vaste public de nombreuses activités, spectacles, ateliers et événements d’envergure. Arrêt de bus Fluo à proximité

Nombreuses places de parking

Accès PMR

Journées européennes du patrimoine 2025

© Vincent Schneider