Visite d’un Blockhaus au Pouldu Chemin de la Grenouille, Le Pouldu Clohars-Carnoët

Visite d’un Blockhaus au Pouldu

Chemin de la Grenouille, Le Pouldu Blockhaus Clohars-Carnoët Finistère

Début : 2026-03-01 14:00:00

fin : 2026-03-01 17:00:00

2026-03-01

L’association Mémoire et Patrimoine de Clohars-Carnoët vous invite à visiter un bunker du Mur de l’Atlantique, situé chemin de la grenouille, au Pouldu, au-dessus de la plage des Grands Sables, à proximité de la base nautique.

Pénétrez au cœur d’une masse de 775 m3 de béton où des hommes ont vécu de bien sinistres années. Le vestige historique a été restauré à l’identique. Salle de tir d’artillerie, locaux annexes dont l’abri pour la troupe, poste de tir arrière.

Vous pourrez y découvrir des informations sur la résistance bretonne, les combats de la Poche de Lorient, ainsi que ceux du Front de la Laïta.

La visite est enrichie par un ensemble de panneaux explicatifs, ainsi que des objets, armes et uniformes d’époque. Vous avez la possibilité de découvrir le site en autonomie ou d’être accompagné par un guide conférencier, selon vos préférences. Un livret historique sur le Blockhaus est également disponible à l’achat. .

