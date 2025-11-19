Visite d’un centre de formation des métiers industriels Fab’Academy Le Mans

Visite d’un centre de formation des métiers industriels Mercredi 19 novembre, 09h00 Fab’Academy Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T09:00:00+01:00 – 2025-11-19T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-19T09:00:00+01:00 – 2025-11-19T11:00:00+01:00

Créée par et pour les entreprises industrielles, la Fab’Academy du Pôle formation de l’UIMM est un centre de formation et de conseil spécialisé dans les technologies de pointe, la performance industrielle et le management.

Venez découvrir l’Industrie autrement. De manière ludique et originale, nos équipes seront là pour vous accompagner dans cette Odyssée !

Fab'Academy 1 rue du ribay, le mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Visite d’un centre de formation et de son plateau technique formation automatisme