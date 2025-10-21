VISITE D’UN CENTRE DE TRI Place Juhel Mayenne

Place Juhel Musée du château de Mayenne Mayenne Mayenne

Venez découvrir le centre de tri de SPHERE à Villedieu-les-Poêles où sont triés les emballages déposés dans les colonnes jaunes de Mayenne Communauté.

Pendant cette visite, vous suivrez toutes les étapes du tri, depuis l’arrivée des emballages sur le tapis de tri jusqu’à leur séparation en différents matériaux, pour finalement les voir transformés en balles prêtes pour le recyclage.

En partenariat avec le service déchets de Mayenne Communauté

Départ de Mayenne à 13h et retour à 18h30

Sur réservation / Gratuit / Tout public à partir de 10 ans .

Place Juhel Musée du château de Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17 contact@museeduchateaudemayenne.fr

English :

Come and discover the SPHERE sorting center in Villedieu-les-Poêles, where the packaging deposited in Mayenne Communauté’s yellow columns is sorted.

German :

Entdecken Sie das Sortierzentrum von SPHERE in Villedieu-les-Poêles, in dem die Verpackungen, die in den gelben Säulen der Mayenne Communauté entsorgt werden, sortiert werden.

Italiano :

Venite a scoprire il centro di smistamento SPHERE di Villedieu-les-Poêles, dove vengono smistati gli imballaggi depositati nelle colonnine gialle della Comunità di Mayenne.

Espanol :

Venga a descubrir el centro de clasificación SPHERE de Villedieu-les-Poêles, donde se clasifican los envases depositados en las columnas amarillas de la comuna de Mayenne.

