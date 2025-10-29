Visite d’un centre de tri Merlieux-et-Fouquerolles

Visite d’un centre de tri Merlieux-et-Fouquerolles mercredi 29 octobre 2025.

Visite d’un centre de tri

Merlieux-et-Fouquerolles Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 14:00:00

fin : 2025-10-29 16:00:00

Date(s) :

2025-10-29

Que deviennent les déchets ? Comment fonctionne un centre de tri, un centre de stockage ? Venez découvrir ce que deviennent vos déchets ménagers et leur traitement !

Informations et réservations (jusque 30 personnes) geodomia@aisne.fr / 03 23 80 32 20

Avec Valor’Aisne 0 .

Merlieux-et-Fouquerolles 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 32 20 geodomia@aisne.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite d’un centre de tri Merlieux-et-Fouquerolles a été mis à jour le 2025-08-24 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard