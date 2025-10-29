Visite d’un centre de tri Merlieux-et-Fouquerolles
Visite d’un centre de tri Merlieux-et-Fouquerolles mercredi 29 octobre 2025.
Visite d’un centre de tri
Merlieux-et-Fouquerolles Aisne
Début : 2025-10-29 14:00:00
fin : 2025-10-29 16:00:00
2025-10-29
Que deviennent les déchets ? Comment fonctionne un centre de tri, un centre de stockage ? Venez découvrir ce que deviennent vos déchets ménagers et leur traitement !
Informations et réservations (jusque 30 personnes) geodomia@aisne.fr / 03 23 80 32 20
Avec Valor'Aisne
Merlieux-et-Fouquerolles 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 32 20 geodomia@aisne.fr
