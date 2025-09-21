Visite d’un centre-ville historique Hôtel de Ville Saint-Avold

Visite d’un centre-ville historique Hôtel de Ville Saint-Avold dimanche 21 septembre 2025.

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Profitez d’une promenade avec un guide de l’office de tourisme pour découvrir l’histoire des fontaines et des bâtisses du XVIIIᵉ siècle, avec un arrêt à l’abbatiale Saint-Nabor, classée au titre des monuments historiques.

Hôtel de Ville 36 boulevard de Lorraine, 57500 Saint-Avold Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est 03 87 91 10 07 http://www.mairie-saint-avold.fr http://www.tourisme-saint-avold.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 87 91 30 19 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@tourisme-saint-avold.fr »}] Dès le XVIᵉ siècle, le Schwarzenberger Hof, grande maison seigneuriale, occupe l’emplacement de l’actuel hôtel de ville. Devenu le château des seigneurs de Hennin, le bâtiment est agrandi et reconstruit dans l’élégant style du XVIIIᵉ siècle. Les jardins occupaient l’emplacement de l’actuel parking. Depuis 1965, ce bâtiment abrite l’hôtel de ville. Accès PMR.

