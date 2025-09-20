Visite d’un chantier-école d’un petit bâtiment rural: fournil Four à pain Mardié

gratuit

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fournil à étage (milieu 19ème siècle) avec deux ailes servant de porcherie.

Accueil par les bénévoles associatifs (De Mardiacus à Mardié et Maisons Paysannes du Loiret), visite du chantier, démonstrations , initiation à l’enduit chaux, documentation

Four à pain 2 rue du Bois-Minet 45430 Mardié Mardié 45430 Loiret Centre-Val de Loire 06 32 95 66 72 https://maisons-paysannes-loiret.org/ https://www.facebook.com/p/Maisons-Paysannes-du-Loiret-193961938/?locale=fr_FR Four à pain milieu XIXe siècle, avec un étage et deux petits bâtiments (toits à cochons) attenants, situé sur la route de la Loire à Vélo et d’un GR.

Projet de restauration du four et de remise en service par un chantier de bénévoles, associant Maisons Paysannes du Loiret, l’association « De Mardiacus à Mardié » et les propriétaires.

Les bénévoles des 2 associations présenteront des démonstrations de matériaux et savoir faire mis en œuvre dans la restauration du bâtiment. Parking à proximité

Fournil de Latingy (Mardié) – Chantier-école d’une restauration

Maisons Paysannes du Loiret