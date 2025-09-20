Visite d’un chantier naval traditionnel Chantier naval FRCPM Calais

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

ouverture exceptionnelle du site du chantier naval de la FRCPM, lieu de préservation des savoir-faire. La présentation du chantier de restauration du dundee Lorette, de la FRCPM ses activités, ses collections sont au programme.

Visite libre entre 14h et 18h, possiblités de visites commentées à 15h et à 17h (durée 45min).

Chantier naval FRCPM 25 rue de Cronstadt 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 (0)3 20 52 46 98 https://www.patrimoine-maritime.com/ https://fr-fr.facebook.com/FRCPM/ Visite de l’atelier autour de la restauration du dundee Lorette, ancien voilier de pêche de la côte d’Opale, labélisé « bateau d’intérêt patrimonial ». Au chantier naval, la FRCPM restaure les bateaux du patrimoine, préserve les outils anciens et assure la transmission des savoirs faire de la construction navale traditionnelle. Le chantier est situé à 10 minutes à pied de la gare de Calais Ville. Il est accessible en transport en commun lignes 2 & 3 et en Vél’in (stations 19, 22 & 41). Des possibilités de stationnement à proximité existent.

FRCPM