Visite d’un château du XVIe siècle meublé et dégustation de framboises Château de Losmonerie Aixe-sur-Vienne

Tarif : 5 €, 3 € pour les enfants à partir de 4 ans. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Venez découvrir le château, son mobilier classé, vous promener dans un site exceptionnel sur la Vienne et déguster des framboises de notre collection (100 variétés) !

Le château de Losmonerie fut érigé vers 1540 dans l’esprit d’une masion aux champs de la Renaissance (tour, chapelle, galerie). Vers 1750 les Texandier de Losmonerie vont redécorer les salons avec tout le raffinement du XVIIIe siècle. Les tapisseries (Aubusson) et le mobilier sont restés en place depuis cette période et sont classés au titre des Monuments historiques.

Un petit boudoir abrite un décor peint de colonnes, d’orangers et de cornes d’abondance, réalisé à la même période par un artiste italien.

Promenez-vous librement dans le jardin qui a reçu le label « Jardin remarquable » :

– Un jardin formel et fleuri autour des bâtiments historiques.

– Le jardin framboises où vous pourrez profiter d’une promenade gourmande et une dégustation des framboises de notre collection (100 variétés) si les conditions méteologiques le permettent.

– Un site exceptionnel sur la Vienne avec une cabane en osier vivant créé par Emmanuel Puybonnieux qui avait reçu le prix de la création du festival des jardins de Chaumont sur Loire en 2016.

Une exposition d’installations de l’artiste plasticien Dominique Thébault, ancien enseignant à l’ Ecole Nationale Supérieure d’Art de Limoges, sur le thème du leurre, l’homme rattrapé par sa tromperie de la nature.

Deux jeux d’énigmes ont été développés pour les enfants sur les thèmes des bonnes pratiques au jardin et de la biodiversité.

Château de Losmonerie 17 route de Losmonerie , 87700 Aixe-sur-Vienne, France Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0607110496 https://www.losmonerie.fr Le lieu de Losmonerie est attesté comme manse dans la seconde moitié du XIVe siècle. Il ne paraît pas avoir été siège d’une seigneurie avant la fin du XVIe siècle. Les bâtiments actuels se composent d’un corps de logis en équerre, précédé d’une sorte de jardin cour et de dépendances à caractère agricole entourant une basse-cour. Les deux espaces sont séparés par une porte à piliers de pierre, flanquée de deux pavillons dont une chapelle. Le logis comprend un corps de bâtiment (fin XVe-début XVIe siècle) avec tour d’escalier circulaire hors-oeuvre pourvue d’une porte de style gothique flamboyant et une aile en retour ajoutée au XVIIe siècle. Une galerie à deux niveaux présentant un décor Renaissance, permet la communication entre ces deux ailes. Le niveau inférieur était animé de trois arcades. Les trois travées du deuxième niveau sont délimitées par deux colonnes centrales cannelées et deux pilastres d’extrémité décorés de losanges, disques et demi-disques de style Renaissance. Un corps de pavillon a été accolé à l’ouest de la façade sud-ouest à une époque indéterminée. L’aile en retour a été rajoutée au cours du XVIIe siècle. Une cave voûtée s’étend sous le petit salon central de l’aile sud. L’habitation porte la marque de remaniements aux XVIIIe et au XIXe siècles. L’aile sud du logis conserve des décors peints du XVIIe siècle sur le plafond à la française dans le grand salon et dans le passage entre le salon central et la tour d’escalier. Une cheminée peinte de la même époque se trouve dans une chambre du premier étage. Route d’Aixe-sur-Vienne à Verneuil

© Guillaume de Villelume