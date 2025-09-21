Visite d’un cimetière ancien et de ses personnages illustres Cimetière Bar-le-Duc

Visite d’un cimetière ancien et de ses personnages illustres Cimetière Bar-le-Duc dimanche 21 septembre 2025.

Visite d’un cimetière ancien et de ses personnages illustres Dimanche 21 septembre, 09h30 Cimetière Meuse

Durée de la visite : 1h30. Gratuit. Accès libre. Rendez-vous devant l’entrée du cimetière.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T11:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T11:00:00

Venez découvrir l’histoire et les tombes remarquables du cimetière de Bar-le-Duc en compagnie d’un guide de l’association des Marbotins.

Installé en bordure du quartier de Marbot en 1850, le cimetière de Bar-le-Duc abrite de nombreuses tombes à forte valeur artistique, dont certaines sont protégées au titre des Monuments historiques. Cette visite propose d’en découvrir une sélection.

Cimetière 14 rue de la piscine, 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est Installés depuis 1850 le long du chemin de Popey, le cimetière civil et son voisin militaire sont le reflet de l’histoire de la ville. Les tombes qu’ils conservent gardent en mémoire le passé des habitants. Certaines d’entre elles, en raison de leur forte valeur artistique, sont protégées au titre des Monuments historiques.

Venez découvrir l’histoire et les tombes remarquables du cimetière de Bar-le-Duc en compagnie d’un guide de l’association des Marbotins.

© Ville de Bar-le-Duc