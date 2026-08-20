Visite d’un cimetière en commémoration à des victimes de la Seconde Guerre mondiale, Cimetière, Dompierre-aux-Bois

Informations pratiques

Visite d’un cimetière en commémoration à des victimes de la Seconde Guerre mondiale 18 – 20 septembre Cimetière Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez librement le cimetière et participez à la commémoration des victimes du 27 septembre 1914.

Cimetière Bourg, 55300 Dompierre-aux-Bois Dompierre-aux-Bois 55300 Meuse Grand Est 03 29 90 18 68 Le cimetière communal abrite un cénotaphe dédié aux 24 victimes civiles tuées lors du bombardement de l’église le 27 septembre 1914. En approche de la vallée de la Meuse, les troupes allemandes envahissent Dompierre-aux-Bois, séquestrent les habitants dans l’église pendant deux jours et pillent le village. Des batteries d’artillerie sont installées, et les positions françaises sont prises pour cible. Le fort de Troyon, croyant le village évacué, riposte : un obus atteint l’église, provoquant la mort de 24 civils et blessant 17 personnes. Les survivants seront ensuite déportés en Allemagne. Le cimetière a été rénové en 2014.

Visitez librement le cimetière et participez à la commémoration des victimes du 27 septembre 1914.

© Cousin Anne