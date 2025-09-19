Visite d’un cloître ancien Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune Strasbourg

Visite d’un cloître ancien Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune Strasbourg vendredi 19 septembre 2025.

Visite d’un cloître ancien Vendredi 19 septembre, 18h30 Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T19:30:00

Fin : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T19:30:00

Marchez sous les arcades d’un cloître ancien avec le pasteur Philippe Eber, espace de silence et de contemplation.

Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune 3 place Saint-Pierre-le-Jeune, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 0388324161 https://www.saintpierrelejeune.org/ Trois églises ont été construites successivement au même endroit. Au début du Moyen Âge, une petite église, dédiée à saint Colomban – ou sainte Colombe – dont il subsiste sous le bas-côté extérieur Sud un caveau. En 1031 fut commencée la construction d’une église romane, pour un chapitre de chanoines. Il en reste le cloître et les étages inférieurs du clocher. Lors de sa consécration en 1053, probablement par le Pape Léon IX, l’église prit le nom de Saint-Pierre-le-Jeune pour la distinguer d’une autre église dédiée à saint Pierre, qui prit le nom de Saint-Pierre-le-Vieux.

L’église actuelle, commencée dans la seconde moitié du XIIIe siècle par le chœur, fut consacrée en 1320. Des chapelles s’ajoutèrent aux XIVe et XVe siècles. En 1524, l’église passe à la Réforme. En 1682, Louis XIV restaure une paroisse catholique à laquelle il donne le chœur ; un mur de séparation prenant appui sur le Jubé sépare alors le chœur de la nef. Il ne disparaitra qu’en 1898 lorsque, après la construction de l’église catholique Saint-Pierre-le-Jeune, toute l’église redevient protestante. Une grande restauration est alors entreprise : les anciennes fresques sont mises à jour et restaurées.

L’église est classée monument historique depuis 1862, et son cloître est classé depuis 1999.

Marchez sous les arcades d’un cloître ancien avec le pasteur Philippe Eber, espace de silence et de contemplation.

© Paroisse Saint-Pierre-ler-Jeune / Strasbourg