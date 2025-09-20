Visite d’un conservatoire installé dans un hôtel particulier Conservatoire de Musique et de Théâtre de Chaumont Chaumont

Visite sur inscription uniquement

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Découvrez ce conservatoire installé dans une demeure aristocratique typique du vieux Chaumont.

Le Conservatoire de Chaumont est en réalité un ancien hôtel particulier, demeure aristocratique typique du vieux Chaumont. Bâtiment probablement construit entre le Moyen Âge et la Renaissance, il a pris sa configuration actuelle au XVIIIe siècle pour offrir des intérieurs précieux, entre cour et jardin. Escalier monumental avec sa rampe en fer forgé, salons lambrissés et dessus de portes peints font la saveur de cette demeure.

Si l’on ajoute que le jardin s’est développé en s’appuyant sur l’ancien rempart, duquel on peut apercevoir une tour, nul doute que la visite révélera de belles surprises !

