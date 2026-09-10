Visite d’un éco-musée 1900 La Ferme d’Antan, La Ferme d’Antan, Mandres-la-Côte

Informations pratiques

Visite d’un éco-musée 1900 La Ferme d’Antan Dimanche 20 septembre, 15h00 La Ferme d’Antan Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Installée dans une ferme haut-marnaise traditionnelle, la Ferme d’antan vous replonge dans l’ambiance de la Champagne rurale en 1900. Par une suite d’intérieurs et d’ateliers reconstitués, la visite conte l’histoire et la vie quotidienne des paysans : alimentation, enfance, beauté, soins des animaux… mais aussi les travaux en fonction des saisons : moissons, travail en forêt, vendanges… Retrouvez également les métiers et les services du monde rural : garagiste, apiculteur, charron, lavandière, la poste … et une importante collection ferroviaire. Chaque pièce restaurée avec des matériaux traditionnels, vous dévoilera l’originalité de sa construction : caves voûtées, pierre à dédicace, potager pour cuire les aliments, alcôve, soue à cochon…

Avec 750 m² d’exposition dans 10 espaces, la Ferme d’Antan surprend et ravit les visiteurs…

La Ferme d’Antan 4 rue de Normandie, 52800 Mandres-la-Côte Mandres-la-Côte 52800 Haute-Marne Grand Est 06 86 94 72 77 http://www.ferme-antan.fr Installée dans une ferme haut-marnaise traditionnelle, la « Ferme d’Antan » est un lieu dédié à la vie rurale d’autrefois. Bâtie en 1831, elle est organisée en trois travées, avec des espaces autrefois attribués à l’habitation des hommes, au logement des gros animaux et à une grange servant au stockage du fourrage et des grains. Les objets présentés datent de la fin de la Révolution française jusqu’au début de la mécanisation agricole.

Avec 900 m² d’exposition répartis sur 10 espaces, la Ferme d’Antan surprend et ravit les visiteurs…

Installée dans une ferme haut-marnaise traditionnelle, la Ferme d’antan vous replonge dans l’ambiance de la Champagne rurale en 1900. Par une suite d’intérieurs et d’ateliers reconstitués, la visite …

©Angélique Roze