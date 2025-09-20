Visite d’un église du XIeme siècle Église de Loubens Loubens

Visite d’un église du XIeme siècle 20 et 21 septembre Église de Loubens Ariège

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Église de Loubens – Visite libre ou commentée au choix

Découvrez l’église de Loubens, remarquable pour ses fresques et statues classées au titre des Monuments historiques.

Vous pouvez choisir entre une visite en autonomie ou une visite commentée pour mieux comprendre la richesse artistique et patrimoniale de ce lieu chargé d’histoire.

Église de Loubens Eglise de la Sainte-Trinité 09120 Loubens Loubens 09120 Ariège Occitanie 06 17 08 12 01 Découvrez l’église de Loubens, inscrite au titre des Monuments historiques datant du XIIe siècle. Parking.

