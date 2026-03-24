Visite d’un élevage d’escargots et d’autruches La Ferme enchantée Guitinières
Visite d’un élevage d’escargots et d’autruches La Ferme enchantée Guitinières jeudi 2 avril 2026.
Visite d’un élevage d’escargots et d’autruches
La Ferme enchantée 7 route Pont Richaud Guitinières Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02
fin : 2026-10-29
Date(s) :
2026-04-02 2026-10-29
Dans le cadre des Rencontres et Découvertes Locales.
Sophie présente ses 2 élevages escargots (petits gris) et autruches. Vous saurez tout sur ces animaux comme la naissance des autruchons, et apprendrez à connaitre la fameuse cagouille Charentaise.
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La Ferme enchantée 7 route Pont Richaud Guitinières 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29
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English :
As part of Rencontres et Découvertes Locales.
Sophie presents her 2 farms: snails (petits gris) and ostriches. You’ll learn all about these animals, including how ostriches are born, and the famous Charentaise cagouille.
L’événement Visite d’un élevage d’escargots et d’autruches Guitinières a été mis à jour le 2026-03-20 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge