Visite d’un élevage d’escargots et d’autruches La Ferme enchantée Guitinières

Visite d’un élevage d’escargots et d’autruches

La Ferme enchantée 7 route Pont Richaud Guitinières Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-04-02 2026-10-29

Dans le cadre des Rencontres et Découvertes Locales.

Sophie présente ses 2 élevages escargots (petits gris) et autruches. Vous saurez tout sur ces animaux comme la naissance des autruchons, et apprendrez à connaitre la fameuse cagouille Charentaise.

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La Ferme enchantée 7 route Pont Richaud Guitinières 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29

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English :

As part of Rencontres et Découvertes Locales.

Sophie presents her 2 farms: snails (petits gris) and ostriches. You’ll learn all about these animals, including how ostriches are born, and the famous Charentaise cagouille.

L’événement Visite d’un élevage d’escargots et d’autruches Guitinières a été mis à jour le 2026-03-20 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge