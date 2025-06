Visite d’un élevage d’escargots Méli-mélo escargots Génis 8 août 2025 14:30

Dordogne

Visite d’un élevage d’escargots Méli-mélo escargots 4 route de Pompadour Lavarelle Génis Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08 14:30:00

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

2025-08-12

2025-08-15

2025-08-19

2025-08-22

Venez découvrir l’élevage des escargots en toute simplicité sur la ferme de Méli-mélo d’escargots.

Participation 3€, gratuit -12 ans. Sur réservation.

Venez découvrir l’élevage des escargots en toute simplicité sur la ferme de Méli-mélo d’escargots.

Participation 3€, gratuit -12 ans. Sur réservation. .

Méli-mélo escargots 4 route de Pompadour Lavarelle

Génis 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 18 01 62 melimelodescargots@gmail.com

English : Visite d’un élevage d’escargots

Come and discover snail farming in all its simplicity on the Méli-mélo d’escargots farm.

Admission 3?, free for children under 12. Reservations required.

German : Visite d’un élevage d’escargots

Entdecken Sie die einfache Schneckenzucht auf dem Bauernhof von Méli-mélo d’escargots (Schneckenmelodie).

Teilnahme 3?, kostenlos für Kinder unter 12 Jahren. Auf Reservierung.

Italiano :

Venite a scoprire l’allevamento di lumache in tutta la sua semplicità nella fattoria Méli-mélo d’escargots.

Costo 3?, gratis per i minori di 12 anni. Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Visite d’un élevage d’escargots

Venga a descubrir la cría de caracoles en toda su sencillez en la granja Méli-mélo d’escargots.

Precio: 3 ¤, menores de 12 años gratis. Reserva obligatoria.

L’événement Visite d’un élevage d’escargots Génis a été mis à jour le 2025-06-18 par Isle-Auvézère