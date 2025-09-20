Visite d’un espace muséal au cœur d’une ancienne ferme : un regard sur le patrimoine schilikois. Ferme Linck Schiltigheim

Visite d’un espace muséal au cœur d’une ancienne ferme : un regard sur le patrimoine schilikois. Ferme Linck Schiltigheim samedi 20 septembre 2025.

Visite d’un espace muséal au cœur d’une ancienne ferme : un regard sur le patrimoine schilikois. 20 et 21 septembre Ferme Linck Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les bénévoles de l’association Mémoire et Patrimoine de Schiltigheim invitent le public à se pencher sur l’histoire de la ville, de 1860 à 1939.

Ils seront présents pour vous guider dans les salles d’exposition permanente (Auguste Michel et le Kunschthafe, l’essor industriel schilikois — en particulier l’industrie brassicole —, la vie associative et politique), ainsi que dans l’espace d’exposition temporaire dédié au patrimoine industriel : « Léon Ungemach et la conserverie Ungemach à Schiltigheim ».

Ferme Linck 22 rue d’Adelshoffen, 67300 Schiltigheim Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est La Ville y présente une exposition qui retrace le passé industriel de la Commune entre 1860 et 1939.

Schiltigheim était particulièrement dynamique avec des industries nombreuses et innovantes : brasseries, tonnellerie, agro-alimentaire, verreries, briqueterie, chaudronnerie, installations frigorifiques livrées dans le monde entier…. La situation économique s’est dégradée après la Seconde Guerre mondiale, et notamment ces dernières années avec la fermeture de 4 des 5 brasseries. Mais l’énergie est de nouveau présente pour redonner du lustre à Schiltigheim.. Transports en commun

Les bénévoles de l’association Mémoire et Patrimoine de Schiltigheim invitent le public à se pencher sur l’histoire de la ville, de 1860 à 1939.

© Ville de Schiltigheim