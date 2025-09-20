Visite d’un fleuron de l’architecture des années 30 Hôtel de ville de Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt

Visite d’un fleuron de l’architecture des années 30 20 et 21 septembre Hôtel de ville de Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Tony Garnier, architecte Grand Prix de Rome, et André Morizet, sénateur-maire de Boulogne-Billancourt, s’associent pour livrer en 1934 le nouvel hôtel de ville, symbole de l’union de Boulogne et Billancourt. Suivez l’histoire de ce fleuron de l’architecture des années 30, et venez admirer les plafonds des salons d’honneur décorés par Georges Mathieu, la frise de La Danse de Joseph Bernard, ainsi que la toile du célèbre peintre Olivier Debré.

Hôtel de ville de Boulogne-Billancourt 26 avenue André-Morizet 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Silly-Galliéni Hauts-de-Seine Île-de-France 0155185300 http://boulognebillancourt.com Décidé par le maire communiste André Morizet, créé par l’architecte Tony Garnier et achevé en 1934, ce bâtiment est un chef d’œuvre de l’Art déco et un symbole de l’union des deux villes : Boulogne et Billancourt. M° Marcel Sembat, parking Hôtel de Ville

